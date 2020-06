Voormalig wethouder Westerink wordt lid van ‘zwaar zakenbestuur’ in Smallingerland

nieuws

Foto: Twitter Bert Westerink (bg_westerink)

Bert Westerink is maandagavond voorgedragen als wethouder in de Friese gemeente Smallingerland. De voormalige wethouder in Groningen wordt lid van een ‘zwaar zakenbestuur’ dat de bestuurscrisis in de Friese gemeente op moet lossen.

Westerink (CDA) maakt deel uit van een kwartet dat door de sollicitatiecommissie is geselecteerd uit 81 sollicitanten, zo meldt de Leeuwarder Courant. Welke portefeuille Westerink gaat krijgen, is nog niet bekend.

In 1986 werd Westerink, na een half jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, wethouder in Groningen. Hij was tien jaar onder meer verantwoordelijk voor sport, welzijn, zorgbeleid en volksgezondheid, openbare werken en milieubeleid.

De lokale fractie van de Partij van de Arbeid stapte uit het college in de gemeente Smallingerland. Daarmee had het college geen meerderheid meer.