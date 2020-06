“Volgende week tropische temperaturen, wellicht nog wat warmer”

nieuws

Groningen kan zich opmaken voor een tropische periode. Volgende week gaat de temperatuur tropische waarden bereiken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Deze week en ook komend weekend is het nog licht onbestendig bij vrij normale temperaturen die bij de tijd van het jaar horen”, zegt Kamphuis. “Na het weekend gaat er iets veranderen. Vanuit het zuiden van Europa komt er een bel met hitte in beweging die aangestuurd wordt door een uitloper van het Azorenhoog. Deze hitte ligt maandag boven Frankrijk en stroomt dinsdag ons land binnen. Op dinsdag wordt het direct al zomers warm met 25 graden en schijnt de zon volop.”

Na dinsdag wordt het nog warmer. “Alle registers gaan open, als althans de voortekenen niet bedriegen. Op woensdag en donderdag zien we dat de hitte verder op gaat rukken en zitten we vol in een zuidelijke stroming. Woensdag bereiken we temperaturen tussen de 27 en de tropische 30 graden. Donderdag wordt het nog warmer en gaan we temperaturen van 30 graden meten. Er is dan officieel sprake van een tropische dag, wellicht wordt het nog wat warmer.”

Blijft het daarna warm? “In vrijwel alle modellen krijgen we vanaf volgende week vrijdag te maken met minder hete lucht die vanaf de Noordzee ons land weet binnen te dringen. Daarmee neemt de kans op een verkoelende onweersbui toe.”