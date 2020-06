Vluchten naar Kreta, Mallorca en Las Palmas vanaf Eelde weer mogelijk

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Transavia hervat vanaf 2 juli twee vluchten vanaf Groningen Airport Eelde. Het gaat om de bestemmingen Palma de Mallorca en Heraklion op Kreta. Deze waren vanwege de coronacrisis stop gezet.

Het gaat om twee vluchten per week in juli en augustus. Of er daarna ook nog gevlogen wordt is nog niet bekend, aldus een woordvoerder van het vliegveld.

Vanaf september kan er ook twee keer per week gevlogen worden naar Las Palmas op Gran Canaria. TUI verzorgt de vluchten.

In het zomerseizoen van 2021, dat in april begint, zijn ook Antalya, Bodrum, Heraklion, Las Palmas en Guersney bestemmingen die via Groningen Airport Eelde weer bereikt kunnen worden.