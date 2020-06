Vliegverkeer Eelde ligt nog steeds nagenoeg stil

nieuws

Foto Martin Nuver, 112groningen.nl

Net als in april lag het vliegverkeer op Groningen Airport Eelde in de maand mei nog steeds nagenoeg stil. Dat meldt het CBS maandagochtend, op basis van de nieuwste cijfers.

Vanaf het vliegveld vertrokken de afgelopen maand slechts zeven geregistreerde vluchten, twee meer dan de maand erop. Dat is een schril contract met januari, toen er nog 210 vluchtbewegingen waren op het vliegveld. Ook toen was er al een daling te zien, een maand later daalde het aantal vluchtenbewegingen naar 164.

Naast de vijf nationale luchthavens kent Nederland elf kleine vliegvelden. Ook op de elf andere kleine vliegvelden in Nederland vinden voornamelijk niet-commerciële vluchten plaats, waaronder lesvluchten en privé-vluchten. In het eerste kwartaal van 2020 is het totaal aantal vliegtuigbewegingen op deze luchthavens ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, met 17,8 procent afgenomen tot ruim 52 duizend.