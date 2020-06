Vliegveld Eelde: geen passagiers en geen vracht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Groningen Airport Eelde en de vier andere nationale luchthavens maken een beroerde periode door. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In april reisden in april 134 duizend passagiers van en naar de vijf vliegvelden. Dat is 98 procent minder dan in april 2019. Vanwege het coronavirus hebben veel landen vanaf maart beperkende maatregelen voor de luchtvaart afgekondigd. Het passagiersvervoer van en naar de vijf nationale luchthavens kwam daardoor bijna stil te liggen. Eelde, Rotterdam en Maastricht moesten het zelfs helemaal zonder passagiers stellen. De gemiddelde bezettingsgraad per vlucht kelderde van 82 procent vorig jaar april naar 29 procent in april van dit jaar.

Het vrachtvervoer daalde in deze periode met 25 procent tot 103 duizend ton aan vervoerd gewicht. Eelde moet het trouwens niet van het vrachtvervoer hebben: dat vindt voor 90 procent plaats via Schiphol en voor 10 procent via Maastricht.