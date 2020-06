Vijf miljoen euro van provincie voor versterking van de zorg

nieuws

Foto Andor Heij

De provincie Groningen stelt een subsidie van in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor voorzieningen en versterking van de zorg. Initiatieven hiervoor zijn welkom.

Met deze subsidie wil de provincie de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Organisaties en instellingen die een goed idee hebben voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Het kan ook gaan om plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken zegt: “De zorg in onze regio ontwikkelt zich snel en met horten en stoten. Oude zorgvormen maken plaats voor nieuwe initiatieven. Dat gaat lang niet altijd makkelijk en we moeten voorkomen dat onze inwoners daarvan de dupe worden. De provincie wil dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dichtbij als het kan en zo nodig ook verder weg, maar dan goed en snel bereikbaar.”

Stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten, zorginstellingen of samenwerkingsverbanden van inwoners moeten hun aanvragen vóór 1 juli indienen. Op de website van de provincie staan de voorwaarden en het aanvraagformulier.