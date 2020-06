Verzet tegen verwijdering kunstwerk uit stadhuis

nieuws

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24092690

De Erfgoedvereniging Heemschut is geschrokken van het plan om bij de renovatie van het stadhuis om een kunstwerk van Rudi van de Wint uit het gebouw te verwijderen. Dat laat de erfgoedvereniging maandagavond weten.

Het gaat om kunsttoepassingen die in 1990 een plek kregen in de entreehal van het stadhuis (foto). “De verwijdering zou een enorm kunsthistorisch verlies betekenen voor Groningen in het bijzonder en Nederland in het algemeen”, laat Norman Vervat van de erfgoedvereniging weten. “Vergelijkbare kunstwerken zijn slechts zeer beperkt aanwezig in ons land.” Rudi van de Wint leefde van 1942 tot 2006. Hij volgde een opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam. Bekende werken die hij gemaakt heeft zijn de wandschilderingen in de nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer, een plafondschildering in Paleis Noordeinde en een herinneringsmonument voor de vliegramp op Tenerife.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is kritisch

Zoals voorgeschreven is bij rijksmonumenten heeft de gemeente alvorens de verwijdering advies ingewonnen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het RCE. De dienst is zeer kritisch over de voorgenomen verwijdering. Volgens de RCE verliest het stadhuis met het verwijderen van het kunstwerk een belangrijk deel van zijn historische gelaagdheid en verdwijnt een zeldzaam en zeer representatief voorbeeld van gebouwgebonden kunst uit de jaren negentig. Het is ongebruikelijk dat de gemeente een advies van het RCE negeert.

Verplaatsen naar andere locatie

Uit de stukken die de erfgoedvereniging in heeft gekeken lijkt de gemeente plannen te hebben om het kunstwerk naar een andere locatie te brengen. “Het kunstwerk is vanwege zijn zeer sterke relatie met de oorspronkelijke architectuur, het is immers speciaal voor deze locatie ontworpen en gemaakt, niet her te bestemmen zonder wijzigingen, die als verminkingen gezien kunnen worden, aan te brengen.” Volgens de erfgoedvereniging is er maar één optie en dat is dat het kunstwerk behouden blijft op de huidige plek in het stadhuis.