Verwarde bewoner dreigt gaskraan te openen: woningen ontruimd, straat afgezet

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bewoners van verschillende woningen aan de Moesstraat in de stad Groningen hebben in de nacht van woensdag op donderdag hun woning moeten verlaten. Een verwarde bewoner dreigde zijn woning vol met gas te laten lopen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een mogelijke gaslekkage kwam rond 02.05 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het verhaal is dat een bewoner in zijn woning de gaskraan heeft opengedraaid of dit dreigt te doen”, vertelt Ten Cate. “Politieagenten hebben de Moesstraat afgezet en hebben bewoners van verschillende omliggende woningen geëvacueerd. Brandweerlieden zijn in de straat aanwezig en hebben metingen verricht. Ook heeft men uit voorzorg slangen uitgerold zodat alles klaar ligt mocht er iets gebeuren.”

Rond 03.00 uur laat Ten Cate weten dat de afzetting groter wordt gemaakt. “Een onderhandelaar van het AT van de politie is ter plaatse en is inmiddels in gesprek met de bewoner. Ook het AT zelf is zojuist gearriveerd.” Uit voorzorg staat ook een ambulance paraat. Energiebedrijf Enexis is aanwezig om gas en elektriciteit af te sluiten.

De bewoners van de geëvacueerde woningen zijn rond 03.45 uur opgehaald. “Een bus kwam de straat ingereden waar vervolgens de bewoners zijn ingestapt. Dit zijn er een stuk of tien. Zij worden naar een locatie elders gebracht.”

