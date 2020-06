Vernieuwde Arriva-treinen getest op Noordelijke Nevenlijnen

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

De twee treinstellen van vervoersbedrijf Arriva die vorige week na revisie terug naar het Noorden kwamen zijn de afgelopen dagen diverse keren getest op de Noordelijke Nevenlijnen.

Het gaat om twee bestaande treinstellen die de afgelopen maanden een upgrade hebben gekregen. In Winterswijk hebben ze een nieuw jasje gekregen waarbij ze de rood-witte kleuren ingeruild hebben voor wit met lichtblauw. In Blerick in Limburg zijn ze aan de binnenzijde onder handen genomen. Zo is er verbeterde WiFi geïnstalleerd en zijn er stopcontacten aangebracht. Daarnaast zijn er allerlei technische verbeteringen uitgevoerd waarmee de treinen weer helemaal up-to-date zijn.

Eén van de verbeteringen is een nieuw omroepsysteem. Om dit te testen waren de beide treinstellen afgelopen week diverse malen op de noordelijke lijnen te zien. In het begin van de avond vertrokken beide treinstellen vanuit Leeuwarden richting Stavoren. Na terugkomst in Leeuwarden werd er een bezoek gebracht aan Harlingen Haven. De expeditie werd afgesloten met een retourrit naar Groningen.

De komende maanden zullen ook alle andere treinstellen van Arriva deze upgrade krijgen. In december moet alles klaar zijn als de nieuwe concessie van start gaat. Vanaf dan worden ook de achttien nieuwe WINK-treinen ingezet die momenteel getest worden op de Hanzelijn.

Een aantal filmpjes van de testritten