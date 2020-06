nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De veertienjarige jongen uit Haren, die sinds woensdagavond vermist was, is inmiddels terecht. Volgens 112 Groningen is de jongen in goede gezondheid aangetroffen.

Voor de vermissing van de jongen werd woensdag een Burgernetactie opgezet. Deze werd aan het einde van de avond beëindigd zonder resultaat.

De jongen was voor het laatst gezien aan de Spinozalaan in Haren. Waar de jongen uiteindelijk is aangetroffen, is niet bekend gemaakt.