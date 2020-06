Verkeersongeluk met camper op A7, snelweg afgesloten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Snelweg A7 is zaterdagochtend bij Hoogkerk afgesloten vanwege een verkeersongeluk waarbij een camper is betrokken. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.20 uur. “Het gaat om de rijbaan van Drachten richting Groningen”, vertelt Ten Cate. “Een personenauto en een camper zijn met elkaar in botsing gekomen. Beide voertuigen zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Om de hulpdiensten hun werk veilig te kunnen laten doen is de snelweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de af- en toerit bij Westpoort.”

Volgens Ten Cate kwam er voor de zekerheid een ambulance ter plaatse. “Verpleegkundigen hebben beide automobilisten gecontroleerd maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen geborgen. Om de camper te kunnen bergen werd een zogeheten zwaar bergingsvoertuig ingezet.” Het is nog onbekend wanneer de weg weer open gaat. “Als ik het zo bekijk dan is er wat schade aan het wegdek ontstaan. Dit zal hersteld moeten worden.” Door de afsluiting ondervindt het verkeer enige overlast.