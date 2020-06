‘Verdien je minder dan een miljoen per jaar? Dan wordt je genaaid door de overheid!’

De horeca in Groningen mocht op 1 juni weer open, maar dat brengt niet voor alle horecaondernemers frisse lucht. Café’s openden voorzichtig weer de deuren, maar nachtclubs blijven dicht. Ondernemers en belangenorganisaties verwachten daarom meer steun van de overheid.

“Als de overheid de coronawet (de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19) aanneemt, dan bestaan clubs gewoon niet meer. Dan is de hele clubcultuur gewoon weggevaagd”, vertelt Bram Steenhuis van nachtclub OOST. “Ik vind dat veel mensen toch wel erg makkelijk accepteren dat dergelijke maatregelen worden opgelegd, terwijl de economie en de culturele sector compleet lam worden gelegd.”

Nachtburgemeester Merlijn Poolman ziet dat de coronamaatregelen op verschillende ondernemers een verschillende uitwerking heeft. Hij vindt daarom dat de wet (in de huidige opzet) niet moet worden aangenomen: “Vooral partijen die beweren er voor de ondernemer te zijn, naaien mensen die minder dan een miljoen per jaar verdienen.” Volgens Steenhuis kan Nederland best anders omgaan met cultuur- en horecaondernemers: “Hoewel ik niet de aangewezen persoon ben om dergelijke beslissingen te nemen, denk dat er echt wel andere mogelijkheden zijn.”