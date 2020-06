Verdachten gijzelingszaak Paddepoel blijven voorlopig vastzitten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De drie mannen die verdacht worden van het ontvoeren en gijzelen van een 24-jarige man blijven voorlopig vastzitten. De man werd drie dagen vastgehouden in een woning aan de Kometenstraat in de wijk Paddepoel in Groningen.

De zaak speelde zich eind januari van dit jaar af. De 24-jarige man, een internationale student uit Pakistan, werd gegijzeld en werd vervolgens overgebracht naar de woning. Daar werd hij drie dagen vastgehouden. Ondertussen probeerden zijn ontvoerders, drie mannen uit Groningen, Schiedam en Hoogezand, geld los te krijgen van het slachtoffer zijn vader die zakenman is. Na drie dagen maakte de politie een einde aan de gijzeling. Op donderdagavond 23 januari deed een arrestatieteam een inval in de woning waarbij de gegijzelde bevrijdt werd en de verdachten aangehouden konden worden.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de zaak maandenlang is voorbereid. Vier maanden voor de ontvoering werden er al plannen gesmeed. De behandeling van de zaak stond voor juli van dit jaar op de rol. Vanwege de coronacrisis schuift de zaak nu door naar het einde van het jaar. De rechtbank in Groningen heeft besloten dat het drietal tot die tijd vast blijft zitten.