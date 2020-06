‘Verbieden #Blacklivesmatter protest is ongezond voor democratie’

Zowel op straat als op het internet wordt nog hevig gediscussieerd of het wel

zo verstandig is dat er door het hele land protesten worden toegestaan die

onder welke voorwaarden dan ook als broeihaarden voor het coronavirus

kunnen werken. Het is een discussie die veel dieper gaat dan alleen een

enkele samenkomst. Het is een afweging van prioriteiten, van overtuigingen

en rechten. Wat moet immers voorgaan?

De overheid staat hier voor een keuze tussen het waarborgen van twee

grondrechten. Aan de ene kant staat in de Grondwet het sociale grondrecht:

‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.’ Het

is een grondrecht dat weinig zichtbaarder is geweest dan in tijden van

corona. Maandenlang waren de scholen ervoor dicht, hebben we moeten

thuiswerken en wanneer je na een week lang werken een zeer verdiend

biertje wou drinken op het terras, stond je een nare verrassing te wachten bij

je vaste kroeg. Heel Nederland ging op slot en dat allemaal om ons te

beschermen tegen het beest uit Wuhan.

Aan de andere kant hebben we in dezelfde Grondwet de vrijheid van

meningsuiting en het recht van betoging. Nederland is een vrij en

democratisch land en deze vrijheden zijn daarin onmisbaar. Daarnaast is

racisme een groot en actueel probleem en moet verzet daartegen de ruimte

krijgen. Je moet dus kunnen demonstreren.

Betekent dat dan ook dat de burgemeester machteloos staat als hij denkt dat

een demonstratie niet te verantwoorden is in tijden van corona? Nee, een

burgemeester heeft de middelen om een demonstratie niet door te laten

gaan of daarvoor strenge voorwaarden te stellen. Wanneer hij denkt dat een

protest te schadelijk zal zijn voor de volksgezondheid of als hij verwacht dat

het vreselijk uit de hand kan gaan lopen, mag hij een demonstratie

verbieden.

Burgemeesters moeten dus belangen afwegen. Was het een duidelijke zaak?

Had de burgemeester de demonstratie moeten verbieden? Ik denk van niet.

Het ligt misschien voor de hand om bij een gezondheidscrisis als excuus te

gebruiken om alle grotere samenkomsten te verbieden. Om alles wat gezien

kan worden als een inkoppertje voor corona tot een minimum te beperken.

In sommige buitenlanden gebeurt dat. Maar voor een democratie is dat

ongezond.

De aanpak van het coronavirus is geen sprint maar een marathon. Volgens

sommige prognoses zal het misschien wel jaren duren voordat we er volledig

vanaf zijn. Daarom moet je niet de mogelijkheid tot gebruik van

grondrechten uitstellen, maar moet je kijken naar hoe je ze ‘coronaproof’ kan

uitoefenen.

Ook op dat vlak zijn er tragedies en succesverhalen. In onze hoofdstad had

burgemeester Halsema het zeker handiger kunnen doen maar in mijn eigen

Groningen liet Koen Schuiling zien hoe het ook kan. Demonstreren met

ontsmettingsmiddel, mondkapjes en anderhalve meter tussenruimte.

Natuurlijk is het coronagevaar het kleinst als iedereen altijd thuis zit, maar

het is een afweging tussen grondrechten. Ik ben trots dat er nog altijd een

middenweg wordt gevonden waarbij zo goed mogelijk om alle belangen

wordt gedacht. Het kon minder!

6 Juni 2020, Opiniestuk,

Jannes Paas, bestuurslid Politiek en Ledenwerving CDJA Groningen