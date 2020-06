Vera opent concertreeks met Meindert Talma

nieuws

Muziekpodium VERA gaat binnenkort weer open. Dat gebeurt met een concertreeks in de zomer. Op 2 juli treedt Meindert Talma als eerste op, tweemaal voor telkens 40 bezoekers.

Wel zijn er richtlijnen: bij verkoudheidsklachten, koorts en/of last van benauwdheid blijf je thuis. De portier doet bij de ingang een korte gezondheidscheck. Verder houd je 1,5 meter afstand van anderen. Er is geen garderobe, maar de zaal is gezellig ingericht met vierpersoons en tweepersoons tafels.

Het wordt een soort ‘best of’-show, met veel beeldmateriaal. De in Friesland geboren Talma bracht 25 jaar geleden zijn debuutsingle ’30 jaar Muzikale Fruitmand’ uit. Hij bracht in de daaropvolgende jaren steevast zijn nieuwste plaat ten gehore op het podium van Vera. Hij maakte in totaal vijftien albums.