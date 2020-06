Veiligheidsberaad: ‘Heropening horeca goed verlopen’

nieuws

Foto Hielke Boersma

De heropening van de horeca op Tweede Pinksterdag is goed verlopen in ons land. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad tegen de NOS.

Het Veiligheidsberaad is de overkoepelende organisatie van alle 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. De organisatie kijkt terug op een gezellige Tweede Pinksterdag waarbij de heropening van de horeca zonder grote problemen is verlopen. “De anderhalvemetermaatregel is gerespecteerd”, zegt Bruls. “Complimenten namens alle burgemeesters aan de horeca-ondernemers en de klanten.”

De drukte in binnensteden en in natuurgebieden is volgens Bruls vergelijkbaar als op Hemelvaartsdag. Op sommige plaatsen in het land moest worden ingegrepen door parken af te sluiten of door wegen af te sluiten. “Sommige mensen blijven hardleers en blijven naar dezelfde plekken gaan. Tegen hen moet je optreden.” Ook in Groningen verliep Tweede Pinksterdag gezellig, gemoedelijk en beheerst.