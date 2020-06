Veertien rijbewijzen ingenomen bij controles

View this post on Instagram

Vandaag hebben we binnen de eenheid Noord-Nederland op verschillende locaties snelheidscontroles gehouden. Daarbij hebben wij 14 rijbewijzen ingevorderd, waarvan 13 in de stad Groningen. De hoogst gemeten overschrijding betrof 73 km/u binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden. Naast dat de rijbewijzen zijn ingevorderd, volgt er een forse bekeuring en een verplichte EMG cursus. Let alstublieft op de snelheid. Zo houdt u het veilig voor het overige verkeer! Een gewaarschuwd mens telt voor 2!