Veel vragen over gebruik ventilatoren tijdens warme dagen in coronatijd

nieuws

Bij het RIVM komen woensdag veel vragen binnen of ventilatoren gebruikt mogen worden in gemeenschappelijke ruimtes in coronatijd. Volgens de Rijksdienst kan dit, maar moet men zich wel houden aan strenge regels.

In ons land is woensdag de eerste tropische dag van dit jaar een feit. In Arcen in Limburg werd in het begin van de middag de dertig graden aangetikt. In Groningen was halverwege de middag het kwik gestegen naar 28 graden. Dit betekent dat veel mensen verkoeling zoeken. Voor degenen die dat niet op een terras, in een kanaal of recreatieplas kunnen doen resten hulpmiddelen als airco’s en ventilatoren. Maar is het gebruik van een ventilator in coronatijd verstandig? “Ja”, zegt het RIVM. “Let er bij het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte wel op dat de luchtstroom van het apparaat niet van de ene naar de andere persoon gaat.”

Voor de zuidelijke provincies is sinds woensdag het hitteplan van kracht. Het RIVM erkent dat dit hitteplan niet is aangepast naar aanleiding van de coronapandemie. Daarom komt het in de middag met de aanvulling hoe ventilatoren gebruikt moeten worden.

Wij zien veel vragen over #ventilatoren.

Je kunt prima thuis een ventilator gebruiken. Let er op, bij gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte, dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat.

👉 https://t.co/wKhyBGPbXf — RIVM (@rivm) June 24, 2020