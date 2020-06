Veel telefoontjes bij GGD’en voor coronatest

nieuws

Foto: Wouter Hooijer

Het is maandag direct druk bij de GGD’en met mensen die getest willen worden op corona. Dat laat de landelijke GGD/GHOR weten.

Vanaf Pinkstermaandag kan iedereen getest worden op COVID-19. Om getest te kunnen worden moet er een telefonische afspraak gemaakt worden. Sinds 08.00 uur kan er gebeld worden met 0800 1202 en vanaf de eerste minuut is het direct druk. “We zien dat er heel veel gebeld wordt. U kunt tot vanavond 20.00 uur bellen voor een afspraak. Probeert u het op een later moment nog eens als u nu lang moet wachten”, schrijft de instantie op Twitter.

Omdat sommige mensen lang moeten wachten voor ze te woord worden gestaan ontstaan er ook zorgen. “We lezen dat bellers, vanwege de drukte, vrezen niet deze week voor een afspraak in aanmerking te komen. Wij hebben heel veel ruimte beschikbaar om iedereen die belt, te testen.” In Nederland zijn er ruim tachtig testlocaties opgezet. Deze zijn op maandag nog niet volledig in bedrijf. In Groningen kan men maandag wel bellen, maar begint het testen vanaf dinsdag. De GGD’en streven er naar om iedereen maximaal één dag na het bellen te testen. De uitslag van de test volgt binnen 48 uur.

We zien dat er nu heel veel gebeld wordt met 0800-1202. U kunt tot vanavond 20.00 uur bellen voor een afspraak. Probeert u het op een later moment nog eens als u nu lang moet wachten. — GGD GHOR Nederland ❤️🥼 (@GGDGHORNL) June 1, 2020