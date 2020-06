Veel rookontwikkeling bij brand in stroomkast Helpermaar, stroom in wijk uitgevallen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een stroomkast aan de Vasalislaan in de wijk Helpermaar is dinsdagmiddag brand uitgebroken. In een deel van de wijk is de stroom uitgevallen.

De melding van de brand kwam rond 15.55 uur binnen bij de hulpdiensten. De Groninger brandweer rukte daarop uit met een tankautospuit en een poederaanhanger. “Er komt flink wat rook uit de stroomkast”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Je hoort ook regelmatig kleine plofjes, alsof er zekeringen aan het knappen zijn.” De hulpdiensten hebben een gebied rond de kast afgesloten. Hulpdiensten wachten op het arriveren van energiebedrijf Enexis.

Later meer.