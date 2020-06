Veel kritiek op nieuwe regels voor fietsers en terrassen

nieuws

Foto Theo Butterhof. Folkingestraat

Veel kritiek woensdagavond in de gemeenteraad op de nieuwe regels voor fietsers en horecazaken in de binnenstad. Dit bleek uit een spoeddebat, aangevraagd door zes verschillende partijen.

Er was vooral veel commentaar op het feit dat de nieuwe regels pas enkele dagen geleden bekendgemaakt zijn. Het gaat om de afsluiting van diverse drukke straten voor fietsers, en om de 3,5 meter-regel voor terrassen. De meeste winkeliers in de Folkingestraat zijn woedend over de afsluiting voor fietsers. Er komt nu bijna niemand meer, en diverse zaken dreigen om te vallen. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf is de straat nu eenmaal te smal om de 1,5 meter-regel te kunnen handhaven.

Ook is er kritiek op de 3,5 meter ruimte die voetgangers aan het Zuiderdiep krijgen. Daarom kunnen de ondernemers geen terrassen op straat plaatsen. De gemeente geeft toe dat de communicatie beter had gekund, en dat de regels zo nodig aangepast kunnen worden. Maar de Folkingestraat en Astraat blijven voorlopig fietsvrij.