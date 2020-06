‘Varkentje Rund wordt gewoon door mij gebruikt om verhaaltjes te vertellen’

Vijftien jaar geleden begon Michiel Hoving met zijn animatieserie ‘Varkentje Rund’. In 2020 wordt de succesvolle animatieserie van Het Klokhuis nog steeds gemaakt vanuit een zolderkamer in Groningen.

“Varkentje Rund wordt gewoon door mij misbruikt om verhaaltjes te vertellen”, vertelt Hoving.“Ik moest snel iets maken voor Het Klokhuis, iets simpels. Varkentje Rund is zo’n simpele vorm.”

Maar Varkentje Rund is niet alleen maar ‘een beetje dom en vindt niet alleen maar alles leuk’. De aflevering over de aardgasproblematiek is inmiddels bijna een miljoen keer bekeken. Hoving:“Een van de redacteuren van Het Klokhuis vertelde me dat hij Varkentje Rund het enige programma op televisie vond dat niet aan het vertrutten was. Dat vond ik wel leuk om te horen. Want dit is echt mijn levenswerk.”