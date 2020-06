“Vanaf september mogelijk weer publiek bij wedstrijden betaald voetbal”

nieuws

Foto: fcgroningen.nl

Bij wedstrijden in het betaald voetbal is mogelijk vanaf 1 september weer publiek welkom. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad door laten schemeren in een interview met De Gelderlander.

Om publiek toe te laten moeten mensen zich wel houden aan strenge maatregelen. Zo moet volgens Bruls de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. “Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen naar binnen”, aldus de voorzitter. “Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel.” Onlangs presenteerde de KNVB een plan hoe zij het voetbal in het nieuwe seizoen voor zich zien. Volgens Bruls gaat het om een ‘goed plan’.

Komende maandag buigt het Outbreak Management Team, het OMT, zich over het plan. In het plan van de KNVB is tot nu toe rekening gehouden met publiek dat vanaf 1 januari volgend jaar weer welkom is. Bruls zegt nu dat dat dus vermoedelijk al eerder kan. Het OMT gaat na het bestuderen een advies uitbrengen aan het kabinet die later volgende week haar oordeel gaat geven.