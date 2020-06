Vanaf maandag twee bezoekers per dag voor patiënten UMCG

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Universitair Medisch Centrum Groningen versoepelt vanaf aanstaande maandag enkele strenge regels voor bezoek aan patiënten. Opgenomen patiënten mogen vanaf deze dag twee bezoekers per dag ontvangen (maar niet tegelijk).

Ook mogen bezoekende kinderen weer met een ouder mee naar de opgenomen patiënt. Kinderen onder de twaalf jaar hoeven geen mondmasker meer voor als ze contact hebben gehad met een COVID-19 patiënt of in de laatste twee weken in het buitenland zijn geweest. Oudere kinderen en volwassenen moeten dat nog wel.

Bezoekers mogen uiteraard het ziekenhuis niet in bij koorts of luchtwegklachten zoals verkoudheid, niesen of hoesten, keelpijn en kortademigheid. Handen wassen is verplicht voor kinderen ouder dan 1 jaar en ook kinderen houden 1,5 meter afstand van iedereen behalve de ouder of begeleider.

Heel naar was het, dat onze patiënten de afgelopen maanden weinig bezoek mocht ontvangen. 😥. Hopelijk verheugen ze zich vanaf maandag 15 juni op iets meer bezoek: twee personen per dag, zolang die niet tegelijkertijd langskomen. Lees hier meer: https://t.co/d2h9NLN6qB pic.twitter.com/7UbHIfp7Y7 — UMCG (@umcg) June 12, 2020