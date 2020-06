Vanaf maandag nachtafsluitingen Ring Zuid bij Corpus den Hoorn

nieuws

Foto: Aanpak Ring Zuid

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt tussen aanstaande maandag en 11 juli in verschillende nachten afgesloten voor verkeer. Aannemerscombinatie Herepoort werkt in deze nachten aan het ‘opschuiven’ van rijbanen.

Zowel de rijbaan richting Drachten als de rijbaan richting Hoogezand en Assen wordt een aantal nachten afgesloten. Ook de verbindingsboog vanaf de N370 (Ring West) richting Drachten is een paar nachten dicht. De afsluitingen gelden van 22.00 uur tot 06.00 uur de volgende dag.

Combinatie Herepoort gaat de rijbanen opschuiven tussen de afrit Vrijheidsplein en de oprit richting Drachten. Door het opschuiven van de rijbanen ontstaat er ruimte aan de zijkanten van de ringweg om voorbelasting aan te brengen.

In het overzicht hieronder is te zien welke weggedeelten afgesloten worden, wanneer dat is en hoe het verkeer wordt omgeleid.

Afsluiting N7 richting Drachten met omleidingsroute N7 richting Drachten

– 15-17 juni van 22.00 tot 06.00 uur.

Omleidingsroute via afrit 36 Groningen-West en oprit 36 Drachten

N7 richting Drachten

– 17-20 juni van 22.00 tot 06.00 uur

– 6-11 juli van 22.00 tot 06.00 uur

– 13-18 juli van 22.00 tot 06.00 uur

Omleidingsroute via afrit 36a Martini en oprit 36 Drachten

N7 richting Julianaplein

– 17-19 juni van 22.00 tot 06.00 uur

– 22-27 juni van 22.00 tot 06.00 uur

– 29 juni – 4 juli van 22.00 tot 06.00 uur

– 8-11 juli van 22.00 tot 06.00 uur

Omleidingsroute via afrit 36 Groningen-West en oprit 36 RING-Zuid.

Verbindingsweg N370/Ring West naar N7 Drachten

– 29 juni – 4 juli van 22.00 tot 06.00 uur

– 6-11 juli van 22.00 tot 06.00 uur

Omleidingsroute via Vrijheidsplein, Julianaplein, A28 richting Assen, afrit 39 Groningen-Zuid, oprit naar A28 richting Julianaplein, linksaf richting Drachten.