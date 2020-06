Vanaf 5 juli rijden bussen zomervakantiedienstregeling met kleine aanpassingen

nieuws

Foto Andor Heij: Bus nieuw streek

Van 5 juli tot en met 15 augustus rijden bussen in Groningen (en Drenthe) de zomervakantiedienstregeling. Op veel lijnen voert Qbuzz kleine wijzigingen in vertrektijden door.

In enkele gevallen gebeurt dit in verband met langdurige werkzaamheden, zoals bij UMCG Noord. Ook rijdt lijn 65 tussen Zoutkamp,Winsum en Groningen niet tussen Winsum en Groningen. Dat komt door werkzaamheden aan de N361 tussen Groningen en Winsum. Lijn 61 rijdt via een aangepaste route via De Hunze. Buslijn 163 tussen Groningen en Lauwersoog stopt tussen Groningen en Vierhuizen niet op tussengelegen haltes.

Meer informatie over alle wijzigingen en de vertrektijden zijn beschikbaar op de website van Qbuzz.