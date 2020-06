‘Vanaf 1 juli weer met meer mensen in de auto’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De coronamaatregel waarbij er een limiet geldt op het aantal mensen dat samen in een auto zit komt per 1 juli te vervallen. Dat gaat premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond bekendmaken.

Sinds halverwege maart geldt de regel dat mensen niet samen in een auto mogen zitten tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren. Die maatregel komt te vervallen, wat dus betekent dat er geen limiet meer is op het aantal mensen dat samen in een auto zit. Wel wordt het gebruik van mondkapjes geadviseerd wanneer passagiers uit verschillende huishoudens afkomstig zijn.

Rutte gaat daarnaast bekendmaken dat in touringcars vanaf 1 juli alle zitplaatsen weer gebruikt mogen worden. Wel moet reizigers ook hier gebruik maken van mondkapjes. Daarnaast moet een vervoerder van tevoren triage toepassen, waarbij gecontroleerd wordt of reizigers gezond zijn.