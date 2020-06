Vanaf 1 juli geen maximum aantal bezoekers meer bij bijeenkomsten

nieuws

Foto: groningermuseum.nl

Er gaan vanaf 1 juli geen beperkingen meer gelden op het aantal mensen dat aanwezig is bij bijeenkomsten. Bronnen in Den Haag melden dat het kabinet dit woensdag bekend gaat maken.

Op dit moment geldt de regel dat er maximaal dertig mensen in bijvoorbeeld een museum of bioscoop aanwezig mag zijn. Per 1 juli was het de bedoeling dat dit verruimt gaat worden naar honderd bezoekers maar bronnen laten weten dat het kabinet nu al veel verder wil gaan. Wel gaan er bepaalde regels gelden. Zo moeten aanwezigen anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren en moet er een gezondheidscheck gedaan worden.

Triage

Heel concreet houdt de nieuwe maatregel in dat bij bijeenkomsten binnen een onbeperkt aantal mensen samen mag komen. Echter als van tevoren niet gevraagd wordt naar de gezondheid van bezoekers, er dus geen triage aan de voordeur wordt toegepast, dan geldt er een maximum van honderd bezoekers. Voor evenementen buiten geldt dat zonder triage maximaal 250 mensen samen mogen komen.

Sportscholen, sauna’s en casino’s

Op de persconferentie die premier Mark Rutte (VVD) woensdag gaat geven zal ook bekend worden gemaakt dat middelbare scholen na de zomervakantie weer volledig open gaan. Daarnaast krijgen ook sportscholen, sauna’s en casino’s met versoepelingen te maken: zij mogen vanaf 1 juli weer open. Bronnen laten weten dat het kabinet nog wil kijken naar kleine evenementen als kermissen. Op dit moment zijn evenementen tot 1 september verboden. Een uitzondering gaat wellicht gemaakt worden voor kleinschalige evenementen. Hier moet echter nog duidelijkheid over komen.

