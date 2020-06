‘Vanaf 1 juli fiets weer welkom in trein’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De fiets mag vanaf 1 juli weer meegenomen worden in de trein. Dat heeft vervoersbedrijf NS woensdagavond laten weten.

Door de coronauitbraak halverwege maart verbood de vervoerder reizigers fietsen mee te nemen. Ook als deze fiets onderdeel was van een noodzakelijke reis. Vanaf 1 juli gaat dit dus veranderen. Voorwaarde is wel dat de fiets van tevoren aangemeld moet zijn via de NS-app of website. De NS is op dit moment druk bezig om de aanmeldservice gestalte te geven. De bedoeling is dat deze op 1 juli gaat werken maar waarschijnlijk zal meer tijd nodig zijn om het systeem te verfijnen.

In de maanden juli en augustus mag de fiets meegenomen worden in de spitsuren. Na de zomerperiode mag het stalen ros alleen in de daluren mee.