‘Van een warm welkom in de Groningse binnenstad is op dit moment geen sprake’

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeenteraadsfractie van 100% Groningen wil, net als de Groningen City Club, dat het fietsverbod in de Groningse binnenstad op doordeweekse dagen direct wordt stopgezet. “Als we met deze maatregelen zo doorgaan, kun je vrijuit wandelen in een te stille stad met veel leegstand”, zo stelt fractievoorzitter Marjet Woldhuis.

100% Groningen wil daarom de suggesties die zijn gedaan opnieuw aan het Stadsbestuur voor te leggen in het vragenuur van woensdag. Volgens de fractie hebben ondernemers nog steeds het gevoel niet gehoord of betrokken te worden. “Ondanks het spoeddebat van vorige week is er nog niet gesproken met de ondernemers uit de Folkingestraat, Vismarkt en Zwanestraat. Daarmee is er duidelijk onvrede in de binnenstad merkbaar en van een warm welkom is op dit moment al helemaal geen sprake,” zo schrijft de fractie.

“Iedere dag, iedere bezoeker en iedere euro telt op dit moment. Het verwachte aantal bezoekers blijkt zwaar overschat, blijf dan niet terughoudend of roepen dat het onverantwoord is om de maatregelen te versoepelen.” aldus Woldhuis. “Als we met deze maatregelen zo doorgaan kun je vrijuit wandelen in een te stille stad met veel leegstand. Dat moeten we zoveel mogelijk op een veilige manier, maar met gezond verstand proberen te voorkomen.