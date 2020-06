Vakanties naar zestien landen in Europa weer mogelijk; van oranje naar geel

nieuws

Op vakantie gaan in zestien Europese landen is vanaf maandag weer mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies maandagochtend afgeschaald van ‘oranje’ naar ‘geel’.

Vanwege de coronacrisis gold sinds halverwege maart voor reizen naar het buitenland waarschuwingsniveau oranje. Dit betekende dat alleen noodzakelijke reizen waren toegestaan. Voor de landen België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Tsjechië en Zwitserland is het niveau nu verlaagd naar geel. Dit betekent dat er nog wel veiligheidsrisico’s zijn en dat mensen zich goed voor moeten bereiden voor ze vertrekken.

“Ga wijs op reis”

“Vakantie vieren in het buitenland kan weer”, laat minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken weten. Blok bracht maandagochtend een bezoek aan Schiphol en ging daar in gesprek met reizigers om uit te leggen dat een goede reisvoorbereiding deze zomer essentieel is. “Het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis want er blijven risico’s. Het virus is nog onder ons en de situatie blijft onzeker. In alle landen blijven maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vakantiegangers krijgen daarmee te maken. Ga je op vakantie? Ga dan wijs op reis en bereid je goed voor. Begin bij het downloaden van de BZ-reisapp en lees goed het reisadvies van je vakantiebestemming”, aldus de minister.

Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken

Het reisadvies naar landen als het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken blijft deze zomer naar verwachting op oranje staan. Dit geldt ook voor tripjes naar landen buiten Europa, hoewel de verwachting is dat dit gedurende de zomer wellicht deels versoepeld kan worden.