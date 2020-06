Universiteitsraad: 22% stemt, uitslag gelijk aan 2019

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De uitslag van de verkiezingen voor de studentgeledingen in de Universiteitsraad en de Faculteitsraden is bekendgemaakt. 22% van de studenten stemde en het resultaat is hetzelfde als in 2019.



Slechts 22.1% van de 32.700 studenten heeft een stem uitgebracht. Dat is een kleine 3% minder dan in 2019.

De Universiteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de RUG en telt 24 zetels. De ene helft bestaat uit medewerkers van de RUG, die om de twee jaar worden gekozen, en de andere helft uit studenten. Deze studentengeleding van 12 zetels is weer georganiseerd in verschillende partijen. De verdeling van de zetels per 1 september 2020 is als volgt:

SOG: 5 zetels (gelijk aan 2019)

Lijst Calimero: 5 zetels (gelijk aan 2019)

DAG: 1 zetels (gelijk aan 2019)

De Vrije Student: 1 zetel (gelijk aan 2019).

Daarmee is de zetelverdeling in zijn geheel gelijk gebleven aan 2019-2020.

Zie hier de volledige uitslagen.