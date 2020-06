Universiteitsbibliotheek gaat weer voorzichtig open

nieuws

foto: Bob de Vries

De universiteitsbibliotheek van de RuG gaat de komende tijd weer voorzichtig open. Sinds halverwege maart is de bibliotheek vanwege de coronamaatregelen gesloten.

Op de website van de RuG is bekend gemaakt hoe het spoorboekje er de komende tijd uit gaat zien. Daaruit valt op te maken dat studenten per direct alweer gebruik kunnen maken van de kopieer- en printvoorzieningen in het gebouw. Mensen die hier gebruik van willen maken moeten wel van tevoren een online reservering maken. De komende weken kunnen studenten er op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur terecht.

Coronarichtlijnen

De heropening van de UB staat op 1 juli gepland. De RuG waarschuwt wel dat het onder voorbehoud is en daarnaast zal in de eerste instantie slechts een kleine groep studenten welkom zijn. Mocht dit zonder problemen verlopen dan zullen meer studenten toegelaten worden, waarbij men altijd de coronarichtlijnen van het kabinet blijft volgen.

Protest

Het spoorboekje van de RuG volgt op het protest van studentenpartij SOG afgelopen weekend. Met een actie op het Broerplein riep de SOG het universiteitsbestuur op om de UB per direct te heropenen en het voorbeeld van Rotterdam en Amsterdam te volgen waar de universiteitsbibliotheken al geopend zijn.

