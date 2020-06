Universiteiten vrezen voor nieuw studiejaar

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Universiteiten willen snel meer ruimte krijgen om fysiek onderwijs aan te gaan bieden aan studenten. In een open brief stellen alle rectoren magnifici dat fysiek contact essentieel is.

Vanaf maandag worden de coronamaatregelen voor universiteiten versoepeld waarmee tentamens en practica weer mogelijk zijn. In de praktijk betekent dit echter dat slechts een fractie van de studenten daadwerkelijk naar de universiteit kan komen. Als deze maatregelen niet verder versoepeld worden dan vrezen de universiteiten voor het nieuwe collegejaar. Fysiek onderwijs is volgens hen essentieel. “Fysieke interactie is zelfs cruciaal”, zegt rector magnificus Vinod Subramaniam van de VU in Amsterdam. “In het onderwijs draait het niet alleen om kennis in de hoofden gieten. Het gaat ook om interactie, debat, dialoog. Daar leren studenten ook van.”

Openbaar vervoer is nu de beperking voor ons onderwijs

De rector magnifici hebben daarnaast problemen met de tijdsvakken waarbij het onderwijs mag worden aangeboden. Om grote drukte in het openbaar vervoer te voorkomen mogen universiteiten alleen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur onderwijsactiviteiten starten. Daarnaast mag maximaal twintig procent van het totaal aantal studenten in een gebouw aanwezig zijn. Door deze maatregelen kiezen universiteiten ervoor om alleen het hoogst noodzakelijke aan te bieden op de campussen. Daarbij krijgen afstudeerders en kwetsbare studenten die thuis niet goed kunnen werken voorrang. De universiteiten hopen echter dat de tijdssloten verruimd kunnen worden. Er zijn namelijk veel studenten die met de fiets, lopend of met de auto naar colleges kunnen komen. “Het openbaar vervoer is nu de beperking voor ons onderwijs. Er zit meer rek in. Het is een uitdaging, maar we kunnen dit regelen.”

“Meer ruimte nodig”

In september start het nieuwe collegejaar. De 2,5 maand die resteren tot die start gaan door de universiteiten gebruikt worden als proefperiode waarbij er geëxperimenteerd wordt met de anderhalve meter. “Het gaat niet alleen om de stoelen in zalen uit elkaar te zetten, er moet ook gekeken worden naar de trappen, liften, toiletten. We hebben tijd nodig om dit te regelen en zullen dit gaandeweg zoveel mogelijk uitbreiden.” Zorgen zijn er ook om de eerstejaars studenten. “Voor hen is het belangrijk om elkaar te ontmoeten, om vrienden te maken. We hebben echt meer ruimte nodig.”