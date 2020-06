UMCG ‘sluit’ hoofdingang voor bezoekers

nieuws

foto: Bob de Vries

Bezoekers van het UMCG kunnen de rest van de maand niet gebruik maken van de hoofdingang van het ziekenhuis. Deze is sinds maandag gesloten voor het publiek.

Oorzaak van de afsluiting zijn werkzaamheden. “Hebben we de deur nu helemaal dichtgedaan? Nee! Jullie zijn gewoon van harte welkom”, laat het ziekenhuis op Twitter weten. “We zijn de komende weken bezig met de installatie van een nieuwe elektrische draaideur.” Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren moet de hoofdingang dicht. “Er is een tijdelijke ingang gemaakt. Wij zetten medewerkers in om bezoekers de juiste kant op te sturen.”

De werkzaamheden duren tot en met 3 juli. Vanaf die datum is de normale hoofdingang weer beschikbaar.

