UMCG onderzoekt of baby’s die minder bewegen direct gehaald moeten worden

Foto: Pexels.com

Moeten baby’s die minder bewegen direct gehaald worden of is het beter om te wachten? UMCG-gynaecoloog Sanne Gordijn krijgt 800.000 euro subsidie van ZonMW voor een onderzoek.

Bij een klein deel van de moeder met ‘rustige kinderen’ werkt de moederkoek (placenta) niet helemaal goed en kunnen er problemen ontstaan. In het onderzoek wordt de bloeddoorstroming gemeten in het hoofd van de baby en in de navelstreng. Afwijkingen kunnen een teken zijn van een verminderde werking van de moederkoek. Daardoor gaan er minder voedingsstoffen en zuurstof naar de baby.

De onderzoekers willen nagaan of het beter is om een baby vanaf 37 weken zwangerschapsduur direct geboren te laten worden als de zwangere minder leven voelt én er een afwijkende bloeddoorstroming is. Naast de conditie van de pasgeborene, kijken onderzoekers ook naar de gezondheid en de bevallingservaring van de moeder en de ontwikkeling van het kind is als het 2 jaar oud is.

Volgens gynaecologen van het ziekenhuis komt het ‘minder leven voelen’ in een groot deel van de zwangerschappen voor, met vaak een onschuldige oorzaak. In ongeveer 90-95% van de gevallen komt dit doordat de baby anders is gaan liggen of doordat de moeder het erg druk heeft gehad.

De studie is een samenwerking met Amsterdam UMC en wordt landelijk in diverse ziekenhuizen uitgevoerd.