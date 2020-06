UMCG krijgt 3,2 miljoen euro voor onderzoek naar alternatief voor ECT

nieuws

foto: Bob de Vries

Het UMCG start samen met andere ziekenhuizen en GGZ-instellingen een onderzoek dat een alternatief kan bieden voor elektroconvulsieve therapie (ECT) als laatste redmiddel bij de behandeling van ernstige depressie.

De komende jaren wordt onderzocht of orale inname van het narcosemiddel esketamine even effectief of zelfs effectiever is. De studie kan tot een enorme verbetering leiden van de zorg voor mensen met een zeer ernstige depressie die niet of onvoldoende reageren op psychotherapie en antidepressiva, en voor wie ECT de enige overgebleven behandeloptie is. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt met een subsidie van 3,2 miljoen euro van Zorginstituut Nederland en ZonMw.

Onderzoeksleider prof. Robert Schoevers vindt de subsidie erg belangrijk. “Wanneer we kunnen aantonen dat het oraal innemen van esketamine even goed werkt bij ernstige niet-psychotische therapieresistente depressie, dan beschikken we over een patiëntvriendelijker maar ook goedkoper alternatief voor ECT dat in de toekomst via de basisverzekering zal worden vergoed.”

In Nederland kampen jaarlijks zo’n 850.000 mensen met een milde tot zware depressie. Bij ongeveer 110 mensen is hun ernstige depressie niet anders te behandelen dan met ECT, ook wel elektroshocktherapie genoemd. Die heeft veel bijwerkingen. Aan het onderzoek van Schoevers doen 146 patiënten mee. Eén groep wordt behandeld met ECT, terwijl de andere groep acht weken lang twee keer per week een dosis esketamine krijgt. De groepen worden een jaar lang gevolgd.