UMCG boekt winst van 4,2 miljoen euro in 2019

Foto: Google Maps - Streetview

Het UMCG heeft vorig jaar een winst geboekt van 4,2 miljoen euro. De omzet bedroeg 1,46 miljard euro, dit is iets hoger dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit het jaarverslag dat donderdag is gepubliceerd.

Het UMCG zet het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma 2016-2020 voort, om zo te kunnen blijven vernieuwen en investeren in de kwaliteit van complexe patiëntenzorg. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van het operatiecentrum, de intensive care en de spoedeisende hulp, de herinrichting van de poliklinieken en de nieuwbouw voor Psychiatrie. Er was wel een toename in de kosten. Die werd vooral veroorzaakt door groei in complexe zorg, werkdrukverlichtende maatregelen en groei in personeelskosten.

De bedrijfsactiviteiten van het UMCG worden sterk geraakt door corona-pandemie, die nog altijd veel onzekerheden met zich meebrengt. Omdat het UMCG gebruik kan maken van de steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden, is de verwachting dat de financiële risico’s van de crisis in 2020 voor het UMCG relatief beperkt blijven.