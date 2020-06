‘Uitslag coronatest binnen 24 uur’

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De uitslag van een coronatest moet binnen 24 uur beschikbaar zijn. Dat vindt minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.

Sinds deze week kan iedereen met verkoudheidsklachten zich testen op het coronavirus. Het streven van de GGD’en is om binnen 48 uur het resultaat van de test beschikbaar te hebben. In de praktijk zit er per GGD-regio verschil in. In Groningen wordt het resultaat binnen twee werkdagen doorgebeld. In andere GGD regio’s kan het soms wel eens een week duren voor iemand een uitslag krijgt. “Tussen een test en een uitslag moet niet meer dan 24 uur zitten”, laat De Jonge weten.

Daarnaast vindt de minister dat er minder tijd moet zitten tussen het signaleren van een mogelijke besmetting en de start van het uiteindelijke bron- en contactonderzoek. Soms duurt het even voor iemand met klachten zich test omdat iemand even geen tijd heeft om naar een test-straat te gaan. De Jonge zegt: “Als je klachten hebt, dan blijf je thuis en dan heb je alle tijd om naar een GGD te gaan.” De minister gaat met de GGD’en in gesprek om te praten over de versnelling van het proces.