Uitslaande woningbrand Westerse Drift Haren

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

In een woning aan de Westerse Drift in Haren is dinsdagmiddag een uitslaande brand uitgebroken. De woning moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.

De melding van de brand kwam rond 12.55 uur bij de hulpdiensten binnen. In eerste instantie werd een tankautospuit ter plaatse gestuurd. Al snel was duidelijk dat meer hulp nodig was waarop ook een tweede tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het gaat om een uitslaande brand in een vrijstaande woning”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “De bewoner heeft het pand tijdig kunnen verlaten maar heeft rook binnengekregen en wordt daarom onderzocht in een ambulance.”

Incidentfotograaf Joey Lameris van 112groningen.nl meldt rond 13.20 uur dat de brand volledig uitslaand is. “De woning kan als verloren worden beschouwd”, zegt Kuijer. “Naastgelegen woningen worden door ons in de gaten gehouden waarbij we ervoor zorgen dat het vuur niet over kan slaan. Bij de brand komt veel rook vrij. Mensen die last hebben van de rook doen er verstandig aan om ramen en deuren te sluiten en om indien mogelijk ventilatiesystemen uit te schakelen.” De straat is vanwege de brand afgesloten voor het verkeer.

Later meer.