Gewonden bij uitslaande woningbrand Van Oldenbarneveltlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Van Oldenbarneveltlaan heeft maandagavond een uitslaande brand gewoed. Bij de brand zijn twee personen lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 22.45 uur binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het gaat om een uitslaande brand”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “We hebben opgeschaald naar middelbrand waardoor ook een tweede blusvoertuig is opgeroepen.”

Tekst gaat verder onder de foto





Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Aanhouding

Volgens incidentfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie woedt de brand in een portfiekflat. “Het gaat om een woning op de bovenste verdieping De brandweer is direct een blussing vanaf de straatzijde gestart. De flat is ontruimd.” Rond 23.05 uur was het vuur onder controle. Volgens Weening is kort na het uitbreken van de brand een man aangehouden. “Deze man is even later in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast staat er ook nog een andere ambulance en is ook het MMT, het Mobiel Medisch Team, ter plaatse.”

Twee gewonden

Bij de brand zijn volgens Boskopper twee personen gewond geraakt. Het zou gaan om twee mensen die op een balkon stonden. “Deze mensen hebben rook binnengekregen. Zij worden uit voorzorg gecontroleerd door ambulancepersoneel. In totaal hebben we vier woningen ontruimd. Op dit moment controleren wij de overige woningen van de flat op de aanwezigheid van koolmonoxide. Als die metingen goed uitpakken kunnen de geëvacueerde bewoners weer snel terug naar hun huizen.” Volgens Bosklopper is Stichting Salvage ingeschakeld voor de afhandeling van de schade.

Tekst gaat verder onder de foto





Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Verward persoon

De brand bracht veel mensen op de been. Omwonden laten aan OOG Tv weten dat de brand in dezelfde woning woedde als waar afgelopen vrijdag brand heeft gewoed. De bewoner zou een verward persoon zijn die de laatste tijd regelmatig voor overlast zorgt. De buurtbewoners laten weten dat ze al bang waren dat dit zou gaan gebeuren. Rond 22.45 uur hoorden ze ineens glasgerinkel waarna al snel de vlammen uit de woning sloegen. Buurtbewoners hebben elkaar gewaarschuwd waardoor men snel in veiligheid kon worden gebracht.”

Vanwege de brand werd de straat afgezet. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Later meer.