Uitslaande brand in schuur aan Gezellelaan: “Veel rookontwikkeling”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Gezellelaan in de Villabuurt-West in de stad Groningen is woensdagavond een uitslaande brand uitgebroken in een schuur naast een woning. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar middelbrand.

De eerste melding van de brand kwam rond 20.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Al snel was duidelijk dat meer hulp nodig was. Een schuur naast een woning staat in lichterlaaie. Daarop werden ook een tweede tankautospuit en een hoogwerker opgeroepen. De Gezellelaan is vanwege de brand afgesloten.

Bij de brand komt veel rook vrij die in een groot deel van de stad te zien is. Uit voorzorg is er ook een ambulance opgeroepen.

