Uitbreiding voor CBS De Borg in Haren

Bovenaanzicht toekomstige CBS De Borg. Illustratie: Wijbenga Sneek

Basisschool CBS De Borg uit de wijk Oosterhaar in Haren gaat het komende jaar verbouwd worden. De school groeit de afgelopen jaren hard en is toe aan een vernieuwing, meldt het Harener Weekblad.

De school heeft de afgelopen jaren onder andere twee noodlokalen opgezet om de klassen in kwijt te kunnen. Deze lokalen verdwijnen met vier andere tijdelijke lokalen om ruimte te maken voor de bouw. De leerlingen die tijdelijk geen lokaal hebben, brengt De Borg onder bij OBS De Linde aan de Hertenlaan.

De bouwplannen zijn gemaakt door het bouwbedrijf Wijbenga uit Sneek. Het idee achter het ontwerp zijn de jaarringen van een boomstam, omdat je ook de verschillende ‘lagen’ van de uitbreiding terug kan zien in het gebouw. De inrichting is gebaseerd op de kleuren van een boomhut. Om in het thema van de bomen te blijven: Gisteren maakte de gemeente plannen bekend om in de omgeving van de school een Tiny Forest op te zetten.