‘Twintig procent van de ondernemers kan niet aan verplichtingen voldoen’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Zo’n twintig procent van de ondernemers in ons land kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een groot onderzoek van VNO-NCW en MKB Nederland.

VNO-NCW en MKB-Nederland spraken met 112 brancheorganisaties. Daaruit blijkt dat behalve de twintig procent die niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, dat 33% het niet langer vol kan houden dan drie maanden. Wel blijkt uit de resultaten dat de situatie in vergelijking met april verbeterd is. In april kampte 33 procent van de bedrijven met betalingsproblemen. In mei is dit teruggelopen naar twintig procent.

Voor de rest overheerst somberheid. Uit de enquête blijkt dat 93 procent van de branches verwacht dat de coronacrisis een negatief effect zal hebben op de lange termijn. Het onderzoek van VNO-NCW en MKB Nederland is de derde op rij. In maart en april werden ondernemers ook bevraagt naar hun situatie en bevindingen.