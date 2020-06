Twintig procent Groningers vreest voor baan door coronacrisis

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Twintig procent van werkende Groningers en Friezen vreest zijn baan te verliezen door de coronacrisis en ruim een derde verwacht na het verlies van deze baan langdurig werkeloos te blijven. Dit blijkt uit een peiling van vakbond CNV onder een groep van 4000 werkenden in Friesland en Groningen.

Zesendertig procent van de respondenten zegt dat de werkgelegenheid in de regio sterk terugloopt, twintig procent van de respondenten denkt dat de crisis het noorden harder treft dan de Randstad. “Ontluisterende cijfers. Deze provincies hebben het minst aantal coronabesmettingen van Nederland maar worden hard getroffen”, aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. “Groningen kreeg al een economische dreun door het afschroeven van de gaswinning. In Friesland verwachten we daarnaast een mokerslag in de horeca- en toerismesector.”

Tien procent van de respondenten is gevraagd om vakantiedagen in te leveren. Bij vier procent is om een loonoffer gevraagd. Daarnaast maakt 68 procent zich zorgen over de toekomst van werkend Nederland en 70 procent over het sociale stelsel. Ook heeft driekwart van de respondenten zorgen over zijn of haar pensioen, waaronder ook veel jongeren.“We roepen het kabinet op om verder te kijken dan de Randstad-neus lang is”, stelt Fortuin