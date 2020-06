Tweede zomerse dag van dit jaar in Groningen een feit, kans op onweer neemt toe

nieuws

Voor de tweede keer dit jaar is in Groningen sprake van een zomerse dag. Rond 14.20 uur werd de grens van 25 graden overschreden.

Om 14.40 uur was de temperatuur gestegen naar 26,0 graden. Daarmee is er volgens het KNMI sprake van een lokale zomerse dag. Groningen behoort zaterdagmiddag tot het warmere gedeelte van Nederland. Ook in Twente en in de Achterhoek worden temperaturen van 26 graden gemeten. Daarmee staat de deur open voor onweers- en regenbuien die behoorlijk pittig uit zouden kunnen pakken. Het KNMI heeft uit voorzorg ‘code geel’ afgekondigd. Deze waarschuwing is tot zaterdagavond 22.00 uur van kracht.

De onstabiliteit hangt ook in de lucht. Behalve de zomerse temperaturen ligt ook het dauwpunt hoog. Rond 14.00 uur registreerde het station Nieuw Beerta 19,1 graden waarmee er aan vocht in de grenslaag geen gebrek is. Daarnaast is de wind vrijwel volledig weggevallen. Hoe de buien uit gaan pakken is nu nog niet te voorspellen, op radarbeelden blijkt dat de eerste buien zich boven Duitsland aan het ontwikkelen zijn.

Vanmiddag en vanavond neemt vooral in het de noordoostelijke helft van het land de kans op een regen -of onweersbui toe. In het noordoosten (ten oosten v/d lijn Ameland – Twente) kans op fikse buien met onweer, hagel, windstoten en veel regen. pic.twitter.com/zbVRjmPjxU — RobertDeVries.net (@weermanrobert) June 13, 2020