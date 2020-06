“Tweede coronagolf kan komen, maar die golf zijn we voor een groot deel zelf”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De kans op een tweede coronagolf is aanwezig, maar we hebben het zelf in de hand hoe ernstig het wordt. Dat zegt minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zaterdagavond in het televisieprogramma Op1 op NPO 1.

“Een tweede golf kan er komen”, zegt De Jonge. “Maar het automatisme waarmee iedereen zegt die golf komt er, zo ver ben ik niet. Ook omdat ik vind dat we met elkaar de verplichting hebben om die tweede golf zoveel mogelijk te voorkomen. Die golf zijn we namelijk voor een belangrijk deel ook zelf.” De Jonge bedoelt daarmee dat het heel belangrijk is om je aan de regels te houden die door het kabinet, het OMT en het RIVM zijn opgesteld.

“Het virus is nog niet klaar met ons”

“Ik begrijp heel goed dat mensen wel een beetje klaar zijn met het virus. We zijn klaar met de anderhalve meter en we snakken naar de situatie van voor maart. Maar we moeten ons realiseren dat het virus nog niet klaar is met ons. Natuurlijk hebben we een aantal versoepelingen doorgevoerd, en straks per 1 juli volgen er wellicht nog een aantal, maar we zullen met elkaar echt die basisregels in acht moeten nemen voor we een vaccin hebben.”

“Als je een snotneus hebt blijf je thuis”

Tot het moment van een vaccin is er volgens De Jonge geen ruimte voor flinkdoenerij en stoerdoenerij. “Als we een vaccin hebben kunnen we ons beschermen. Tot die tijd moeten we de basisregels in acht nemen. Dus anderhalve meter afstand, in je elleboog niezen en je handen wassen. En ook thuis blijven als je verkouden bent of ziek bent. Er is nu geen ruimte voor flinkdoenerij. Niet de oude mores van ‘ach het gaat wel, ik ga gewoon met een snotneus naar m’n werk’, nee thuis blijven en je laten testen.”