Tweede aanbieder deelscooters Groningen en Haren van start

De lichtgroene deelscooters van Go Sharing rijden nog maar net een paar weken in Groningen rond of de volgende aanbieder heeft zich gemeld. Concurrent Felyx is deze week ook gestart met het aanbieden van elektrische deelscooters in delen van Groningen en Haren.

Felyx is in meerdere Europese steden al actief en is de marktleider van haar sector, vertelde woordvoerder Daan Wijnants zaterdag in het OOG-radioprogramma Haren Doet. “Go Sharing is eerder een concurrent voor ons dan andersom. In principe is het uiteindelijk wel grotendeels vergelijkbaar, maar wij hebben een iets groter servicegebied en proberen iets meer onderdeel te zijn van de samenleving.”

Het servicegebied is voorlopig nog wel kleiner dan dat van de concurrent. Alleen een deel van de wijken ten noorden van de zuidelijke ringweg, de omgeving rond de Hoornseplas en het centrum van Haren worden voorlopig bediend. “We hebben nu ongeveer honderd scooters in Groningen en streven naar een bandbreedte tussen de 100 en 300 scooters. Het hangt een beetje van de vraagontwikkeling af, uiteindelijk willen kijken hoeverre Groningers en mensen uit Haren behoefte hebben aan deze vorm van mobiliteit. We willen ook heel erg leren, en dat doen we ook samen met de gemeente en andere partners, hoe we de scooters het beste in kunnen zetten zodat de mensen uit Groningen daar het meeste aan kunnen hebben.”

Het zal waarschijnlijk niet bij de huidige gebieden blijven. “Uiteindelijk willen we steeds meer gebieden opnemen in ons servicegebieden, ook randdorpen rond Groningen om te zorgen dat daar waar het openbaar vervoer niet aanwezig is, of heel langzaam of duur, die mensen met onze deelscooters ook gebruik kunnen maken van mobiliteit”, aldus Wijnants.

Net als bij Go Sharing zijn de donkergroene scooters van Felyx te reserveren via een app. Andere voorwaarden zijn ook vergelijkbaar, dus komt ook de vraag naar boven hoe het zit met overlast van geparkeerde scooters. De scooters van Go Sharing worden soms op vervelende plaatsen neergezet door de gebruikers. Wijnants laat duidelijk weten dat koste wat het kost te voorkomen. “In ieder geval door het voorlichten van onze gebruikers over het juiste parkeergedrag. We roepen ook bewoners en anderen op dat op het moment dat zij een scooter verkeerd geparkeerd zien staan, dat vooral bij ons te melden, want wij spreken de gebruiker daarop aan. Op het moment dat zij dat vaker doen krijgen zij ook een boete opgelegd, wij proberen onze gebruikers op die manier ook een beetje op te voeden.”

Felyx werkt samen met de gemeente Groningen. “We hebben ook afspraken gemaakt met de gemeente over datadeling, de servicegebieden hebben we ook onderling afgestemd. De gemeente gebruikt de input die wij nu geven om beleid op af te stellen. Zij kunnen dat ook beter doen op het moment dat zij praktijkinformatie hebben over het gebruik in Groningen.”