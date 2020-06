Twee weken geen treinen tussen Buitenpost en Hurdegaryp

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In juli rijden er twee weken lang geen treinen tussen Buitenpost en Hurdegaryp. De oorzaak zijn werkzaamheden aan het spoor. Dat heeft spoorbeheerder ProRail bekendgemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van 15 juni tot en met 13 augustus waarbij in de periode van 10 tot en met 22 juli geen treinen kunnen rijden. In die twee weken zet Arriva bussen in. De overige weken wordt voornamelijk in de nacht aan het spoor gewerkt, waardoor dit geen invloed heeft op de dienstregeling. Gedurende de twee weken in juli worden de spoorstaven, dwarsliggers en ballastgrind vernieuwd. Spoorbeheerder ProRail gaat hiervoor gebruik maken van grote spoorvernieuwingsmachines.

In november is er gedurende een periode van twee weken ook geen treinverkeer mogelijk. Dan gaat het om het traject Buitenpost – Leeuwarden. Er worden dan diverse projecten uitgevoerd om de extra sneltrein vanaf december te kunnen laten rijden. Zo wordt een bocht bij Tytsjerk verkant waardoor er met een hogere snelheid gereden kan worden, wordt de spoorwegovergang De Schrans in Leeuwarden dubbelsporig gemaakt en wordt een nieuw beveiligingssysteem geïnstalleerd.