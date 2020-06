Turfsingel en Schuitendiep deels dicht tot medio augustus

nieuws

Foto: Aanpak Ring Zuid

De Turfsingel en het Schuitendiep zijn vanaf maandag aan weerszijden van de Sint Jansbrug afgesloten. De afsluiting duurt tot 18 augustus.

De afsluitingen hebben te maken met het gereedmaken van de Sint Jansstraat als volwaardige stadsentree. Door onder andere de komst van het Forum Groningen en de nieuwe parkeergarage onder het Forum, moet de Sint Jansstraat een volwaardige stadsentree worden. In augustus wordt ook de Sint Jansbrug zelf aangepakt.

Fietsers worden omgeleid via de Turfstraat, de Singelstraat, de Schoolstraat en de Poelestraat. Voor auto’s geldt een omleiding via de Maagdenbrug, de Turfsingel, het Boterdiep, de Korreweg en de Petrus Campersingel. De buitenzijde van de Diepenring, aan de kant van de Stadsschouwburg, is wel open.